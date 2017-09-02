Дани Себальос выписан из больницы

Полузащитник "Реала" Дани Себальос, получивший травму шеи в расположении молодежной сборной Испании, выписан из больницы, сообщает Marca. По информации источника, хавбек избежал серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что Себальос в ближайшие дни будет находиться под наблюдением врачей в больнице Толедо. Отметим, что сроки его восстановления от повреждения не называются.

Напомним, ближайший матч "Реала" в чемпионате Испании состоится 9 сентября. "Королевский клуб" на своем поле примет "Леванте", начало игры - в 14.00 по московскому времени.