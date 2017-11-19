Дани Карвахаль: "Реал" еще может догнать "Барселону"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль считает, что его команда еще способна догнать "Барселону". В последнем матче чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" (0:0), а отставание от каталонцев достигло десяти очков.

– Я расстроен, потому что мы потеряли два очка, – цитирует AS Карвахаля. – Физически я ощущал себя хорошо. Возвращение после травмы всегда воодушевляет. Но результат злит. Десять очков – это значительный отрыв. Но мы выложились по максимуму. Думаю, у нас есть шансы ликвидировать это отставание. С "Атлетико" сложно играть, он хорошо обороняется. У соперника тоже были опасные моменты.