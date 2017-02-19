Дани Карвахаль: "Под давлением находится "Барселона", а не "Реал"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль по итогам матча 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:0) отметил, что находящаяся на третьем месте ла лиги "Барселона" испытывает большое давление. Каталонцы отстают от мадридцев на четыре очка, при этом у "Реала" два матча в запасе.

– Мы сыграли раньше "Барселоны", поэтому теперь они отстают от нас на дополнительные три очка, – цитирует Marca Карвахаля. – В связи с этим, думаю, они будут ощущать дополнительное давление. У "Реала" потрясающий потенциал, который мы продолжаем реализовывать. Команда выходит на поле и отдает все силы, чтобы продолжать завоевывать победные результаты.