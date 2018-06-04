Дани Гарсия представлен в качестве игрока "Атлетика"

Бывший полузащитник "Эйбара" Дани Гарсия официально представлен в качестве игрока "Атлетика", сообщает клубный сайт. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2022 года.

Футболист перешел на правах свободного агента. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 70 миллионов евро.

28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 32 матча в чемпионате Испании и сделал одну голевую передачу.