Дани Гарсия представлен в качестве игрока "Атлетика"

Бывший полузащитник "Эйбара" Дани Гарсия официально представлен в качестве игрока "Атлетика", сообщает клубный сайт. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2022 года.
Футболист перешел на правах свободного агента. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 70 миллионов евро.
28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 32 матча в чемпионате Испании и сделал одну голевую передачу.
🔴⚪ #OngiEtorriDani🦁 pic.twitter.com/EyROhAdMpF– Athletic Club (@Athletic_en) 4 июня 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/