13:53 | Футбол — Испания

Дани Гарсия представлен в качестве игрока "Атлетика"

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Бывший полузащитник "Эйбара" Дани Гарсия официально представлен в качестве игрока "Атлетика", сообщает клубный сайт. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2022 года.

Футболист перешел на правах свободного агента. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 70 миллионов евро.

28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 32 матча в чемпионате Испании и сделал одну голевую передачу.

 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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