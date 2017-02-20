Дани Алвес: "Руководство "Барселоны" относилось ко мне неблагодарно и лицемерно"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес заявил, что у руководителей "Барселоны" нет ни малейшего представления о том, как нужно относиться к своим игрокам. Бразилец покинул каталонский клуб на правах свободного агента летом 2016 года.

– Я люблю, когда меня ценят, но если этого не происходит – я ухожу, – цитирует ABC Алвеса. – Уйти из "Барселоны" на правах свободного агента… Это было мое решение. В течение трех последних лет в клубе я постоянно слышал, что меня продадут, но никто из руководителей в лицо мне об этом не говорил. Они вели себя неблагодарно и лицемерно, было полное отсутствие уважения. Продление контракта мне предложили только после того как клубу был поставлен трансферный бан от ФИФА. Я продлил контракт, но с возможностью его последующего расторжения. У действующих руководителей клуба нет ни малейшего представления о том, как нужно относиться к своим игрокам.