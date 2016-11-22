Дани Алвес: "Месси сам волен принимать решение о продолжении карьеры"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", высказал мнение о том, что форвард каталонского клуба и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом мира. Бразилец также добавил, что Месси сам волен принимать решение о продолжении своей карьеры в любом из клубов.

- Я не знаю, сменит ли Месси клубную прописку, - приводит sport.es слова Алвеса. - Это вопрос к Лео. Он сам принимает решения о своей жизни и судьбе, однако одно другому не мешает. Аргентинский форвард продолжает оставаться лучшим футболистом мира. Это самый великий игрок, с которым мне приходилось выходит на поле.

Ранее появилась информация о том, что Месси не собирается продлевать контракт с каталонским клубом.