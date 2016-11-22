09:54 | ФУТБОЛ — Испания

Дани Алвес: "Месси сам волен принимать решение о продолжении карьеры"

0
0
0

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", высказал мнение о том, что форвард каталонского клуба и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом мира. Бразилец также добавил, что Месси сам волен принимать решение о продолжении своей карьеры в любом из клубов.

- Я не знаю, сменит ли Месси клубную прописку, - приводит sport.es слова Алвеса. - Это вопрос к Лео. Он сам принимает решения о своей жизни и судьбе, однако одно другому не мешает. Аргентинский форвард продолжает оставаться лучшим футболистом мира. Это самый великий игрок, с которым мне приходилось выходит на поле.

Ранее появилась информация о том, что Месси не собирается продлевать контракт с каталонским клубом.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ