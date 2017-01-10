Дани Алвес: "Игроки "Барселоны" должны были присутствовать на церемонии ФИФА"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", выразил мнение, что игроки каталонского клуба должны были присутствовать на церемонии ФИФА. Футболисты "Барселоны" пропустили церемонию ради подготовки к ответному матчу Кубка Испании против "Атлетико".

– Думаю, они должны были прийти, – приводит AS слова Алвеса. – Они могли бы приехать и при этом успеть подготовиться к матчу с "Атлетиком", который состоится в среду. При этом нужно уважать их решение. Победа Роналду заслуженна, хотя я голосовал за другого.