01:48 | ФУТБОЛ — Испания

Дани Алвес: "Игроки "Барселоны" должны были присутствовать на церемонии ФИФА"

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Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", выразил мнение, что игроки каталонского клуба должны были присутствовать на церемонии ФИФА. Футболисты "Барселоны" пропустили церемонию ради подготовки к ответному матчу Кубка Испании против "Атлетико".

– Думаю, они должны были прийти, – приводит AS слова Алвеса. – Они могли бы приехать и при этом успеть подготовиться к матчу с "Атлетиком", который состоится в среду. При этом нужно уважать их решение. Победа Роналду заслуженна, хотя я голосовал за другого.

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