Дани Алвес: "Гвардьола - гений. Он - лучший тренер, с которым я работал"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес признался, что считает главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу гениальным специалистом. 35-летний бразилец работал вместе с 47-летним испанцем в "Барселоне".

- Гвардьола улучшил мои футбольные навыки, - приводит слова Алвеса Sky Sports. - Он научил меня многим вещам. Это лучший тренер, с которым я работал. Его гениальность проявляется в ключевые моменты. Многие матчи мы выигрывали исключительно благодаря ему, просто следуя его указаниям.

Гвардьола работал с "Барселоной" с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые трижды становились чемпионами Испании и два раза выигрывали Лигу чемпионов.

С 2016 года испанский специалист возглавляет "Манчестер Сити". "Горожане" стали чемпионами Англии в сезоне-2017/18.

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