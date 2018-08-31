Что сказал Промес на первой пресс-конференции в качестве игрока "Севильи"

Форвард сборной Голландии Квинси Промес прокомментировал переход из "Спартака" в "Севилью".

- Мне очень понравилось атмосфера на стадионе и то, как болельщики "Севильи" поддерживают свою команду. Я надеюсь принести много радости болельщикам и клубу, - сказал Промес на пресс-конфренции. - Я думаю, что система Пабло Мачина (главного тренера "Севильи". - Прим. "СЭ") идеально для меня подойдет. Я принял новый вызов, так как я люблю решать новые задачи. Я немного понимаю испанский, мне нравится, как звучит данный язык. Сейчас я просто говорю "Давай, "Севилья", давай, чемпион".

26-летний Промес заключил с новым клубом контракт на пять лет. По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер Промеса 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

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