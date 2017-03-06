23:19 6 марта | ФУТБОЛ — Испания

Член совета директоров "Бетиса": "Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком – либо дурак, либо слепой"

0
0
0
0
1

Член совета директоров "Бетиса" Рафаэль Салас заявил, что клуб поторопился с приобретением нападающего "Днепра" Романа Зозули. На счету форварда шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

– Мы ошиблись, – сказал для Radio Sevilla Салас. – Футболисту не удалось адаптироваться к новым условиям, но мы ведь не можем с помощью магии это исправить. Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для "Бетиса" – либо дурак, либо слепой. Но мы все проанализировали перед его приобретением, провели традиционную для такого рода сделки работу. Зозуля ведь был игроком национальной сборной Украины.

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна украинец был отдан в аренду "Райо Вальекано", но клуб из Вальекаса отменил аренду форварда в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Beard

очень недальновидное заявление,если хочешь продать игрока

00:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ