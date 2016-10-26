Читатели Marca считают, что "Золотой мяч" должен выиграть Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Такой вывод можно сделать из результатов опроса издания Marca. 58 процентов респондентов отдали свой голос за аргентинца.

Второе место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду (26,6 процента), являющийся фаворитом по мнению большого числа футбольных экспертов. Третье место испанские болельщики отдали нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну (3,24).

Отметим, что в опросе болельщиков на сайте France Football лидирует полузащитник "Лестера" Рияд Махрез, тогда как Месси занимает второе место, а Криштиану Роналду – третье.

"Золотой мяч"-2016. От Бэйла и Роналду до Месси и Варди