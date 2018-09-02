Черышев забил, "Валенсия" сыграла вничью с "Леванте"

"Валенсия" на выезде сыграла вничью с "Леванте" в матче 3-го тура чемпионата Испании. В составе летучих мышей голами отметились Денис Черышев, который был арендован у "Вильяррреала", и реализовавший пенальти Даниэль Парехо. У хозяев поля дублем отметился Марти Сальвадор Рохер.

Отметим, что для Черышева эта игра стала первой, в которой ему было доверено место в стартовом составе. Он провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Феррана Торреса.

На 76-й минуте игры "Леванте" остался в меньшинстве – с поля за две желтые карточки был удален Коке.

В 4-м туре "Валенсия" дома 15 сентября сыграет с "Бетисом". "Леванте" на следующий день на выезде встретится с "Эспаньолом".

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Леванте" - "Валенсия" - 2:2 (2:1)

Голы: Рохер, 13 (1:0). Черышев, 16 (1:1). Рохер, 33 (2:1). Парехо, 52 - с пенальти (2:2).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо, Постиго (Пьер, 46), Чема, Кампанья, Прцич (Хасон, 65), Барди, Рохер, Моралес, Боатенг (Двамена, 69).

"Валенсия": Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Солер (С.Мина, 82), Гамейро (Батшуайи, 68), Родриго, Черышев (Торрес, 71).

Предупреждения: Коке, 45+2. Чема, 48. Торрес, 90+3. С.Мина, 90+4. Моралес, 90+4.

Удаление: Коке, 76.

Судья: Эстрада Фернандес.

2 сентября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.