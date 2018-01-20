Черышев забил гол ценой травмы

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев забил второй мяч команды в игре 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" – 2:0. На 50-й минуте встречи россиянин замкнул прострел с правого фланга в исполнении форварда Энеса Унала.
При этом хавбек, дотягиваясь до мяча, ударился об штангу и некоторое время не мог встать с газона. После помощи врачей Черышев смог продолжить встречу.
sidnet78
Сто первый,,, для спортсмена, ты написал слишком много слов, и без ошибок))))
22:04 20 января
El_tempo
Молодец Денис! А вот вы со своими заголовками...
21:50 20 января
Стопервый
knyaz boltconskiy Уфффф,пронесло.Смог продолжить встречу?А я думал опять в лазарет.Хотя может он туда и попадет после матча. 21:42 ---------- Как спортсмен говорю-от такой мелочи в лазарет не попадают. Рвется только там где тонко, а внешняя часть бедра это огромнейший кусок мышц. Это тебе ни ахила, ни колени, ни какие-нибудь связки даже ни приводящая мышца бедра
21:49 20 января
knyaz boltconskiy
Уфффф,пронесло.Смог продолжить встречу?А я думал опять в лазарет.Хотя может он туда и попадет после матча.
21:42 20 января