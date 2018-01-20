Черышев забил гол ценой травмы

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев забил второй мяч команды в игре 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" – 2:0. На 50-й минуте встречи россиянин замкнул прострел с правого фланга в исполнении форварда Энеса Унала.

При этом хавбек, дотягиваясь до мяча, ударился об штангу и некоторое время не мог встать с газона. После помощи врачей Черышев смог продолжить встречу.