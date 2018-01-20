21:38 20 января | Футбол — Испания

Черышев забил гол ценой травмы

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев забил второй мяч команды в игре 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" – 2:0. На 50-й минуте встречи россиянин замкнул прострел с правого фланга в исполнении форварда Энеса Унала.

При этом хавбек, дотягиваясь до мяча, ударился об штангу и некоторое время не мог встать с газона. После помощи врачей Черышев смог продолжить встречу.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sidnet78

Сто первый,,, для спортсмена, ты написал слишком много слов, и без ошибок))))

22:04 20 января

El_tempo

Молодец Денис! А вот вы со своими заголовками...

21:50 20 января

Стопервый

knyaz boltconskiy Уфффф,пронесло.Смог продолжить встречу?А я думал опять в лазарет.Хотя может он туда и попадет после матча. 21:42 ---------- Как спортсмен говорю-от такой мелочи в лазарет не попадают. Рвется только там где тонко, а внешняя часть бедра это огромнейший кусок мышц. Это тебе ни ахила, ни колени, ни какие-нибудь связки даже ни приводящая мышца бедра

21:49 20 января

knyaz boltconskiy

Уфффф,пронесло.Смог продолжить встречу?А я думал опять в лазарет.Хотя может он туда и попадет после матча.

21:42 20 января