20:03 | ФУТБОЛ — Испания

Черышев впервые сыграет против "Реала"

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Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав "Вильярреала" на матч 5-го тура чемпионата Испании против своего бывшего клуба - "Реала". Отметим, что Черышев еще ни разу не играл против "Королевского клуба". Россиянин выступал за "Реал" с 12 лет, однако минувшим летом был продан "желтой субмарине" за 7 миллионов евро. До этого "Реал" отдавал Черышева в аренду -  "Севилье", затем "Вильярреалу" и "Валенсии".

С первых минут на поле у "Вильярреала" выйдут следующие игроки: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Музаккьо, Виктор Руис, Хосе Анхель - Бруно Сориано, Тригерос - Хонатан дос Сантос, Кастильехо, Черышев - Сансоне. 

Состав "Реала": Касилья - Данилу, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Ковачич - Хамес Родригес - Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Вильярреал"

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

принимают ставки на то, на какой минуте его заменят?

20:21

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