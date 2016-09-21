Черышев впервые сыграет против "Реала"

Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав "Вильярреала" на матч 5-го тура чемпионата Испании против своего бывшего клуба - "Реала". Отметим, что Черышев еще ни разу не играл против "Королевского клуба". Россиянин выступал за "Реал" с 12 лет, однако минувшим летом был продан "желтой субмарине" за 7 миллионов евро. До этого "Реал" отдавал Черышева в аренду - "Севилье", затем "Вильярреалу" и "Валенсии".

С первых минут на поле у "Вильярреала" выйдут следующие игроки: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Музаккьо, Виктор Руис, Хосе Анхель - Бруно Сориано, Тригерос - Хонатан дос Сантос, Кастильехо, Черышев - Сансоне.

Состав "Реала": Касилья - Данилу, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Ковачич - Хамес Родригес - Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Вильярреал"