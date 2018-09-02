Черышев впервые после возвращения в "Валенсию" попал в стартовый состав

Стал известен состав "Валенсии" на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте". С первых минут в составе "летучих мышей" сыграет полузащитник сборной России Денис Черышев.
Стартовый состав "Валенсии" выглядит следующим образом:
Нету - Пиччини, Паулиста, Диакаби, Гайя - Солер, Парехо, Васс, Черышев - Родриго, Гамейро.
Напомним, хавбек выступает за валенсийцев на правах аренды. Права на него принадлежат "Вильярреалу".
🔥🐸🦇🔥– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 2 сентября 2018 г.
¡Ya tenemos el XI inicial para este #LevanteValencia! ⤵ pic.twitter.com/SbDDRcH8dE