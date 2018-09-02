Черышев впервые после возвращения в "Валенсию" попал в стартовый состав

Стал известен состав "Валенсии" на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте". С первых минут в составе "летучих мышей" сыграет полузащитник сборной России Денис Черышев.

Стартовый состав "Валенсии" выглядит следующим образом:

Нету - Пиччини, Паулиста, Диакаби, Гайя - Солер, Парехо, Васс, Черышев - Родриго, Гамейро.

Напомним, хавбек выступает за валенсийцев на правах аренды. Права на него принадлежат "Вильярреалу".