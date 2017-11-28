Черышев вновь получил травму

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, вероятней всего, пропустит ближайшие матчи команды. Согласно AS, россиянин накануне приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.

Отмечается, что в ближайшее время 26-летний игрок пройдет медобследование, после которого будут определены сроки возвращения в строй.

В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и один раз ассистировал партнеру.