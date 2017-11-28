Черышев вновь получил травму

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, вероятней всего, пропустит ближайшие матчи команды. Согласно AS, россиянин накануне приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.
Отмечается, что в ближайшее время 26-летний игрок пройдет медобследование, после которого будут определены сроки возвращения в строй.
В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и один раз ассистировал партнеру.
детлеф
марата измайлова даже превзошел.
18:57
slon62126
Даже и не смешно уже...
18:19
Millwall82
Ему заканчивать уже надо. Вот что значит в зале не заниматься.
18:13
shpasic
в скольких матчах он за свою карьеру принял участие вообще на высшем уровне?
18:10
oleg.bob
Как он ещё вообще жив!
18:10
Stanislav1989
Стеклянный. Зачем в футбол идти было, если ты такой слабый.
18:05