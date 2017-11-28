17:59 | Футбол — Испания

Черышев вновь получил травму

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, вероятней всего, пропустит ближайшие матчи команды. Согласно AS, россиянин накануне приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.

Отмечается, что в ближайшее время 26-летний игрок пройдет медобследование, после которого будут определены сроки возвращения в строй.

В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и один раз ассистировал партнеру.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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детлеф

марата измайлова даже превзошел.

18:57

slon62126

Даже и не смешно уже...

18:19

Millwall82

Ему заканчивать уже надо. Вот что значит в зале не заниматься.

18:13

shpasic

в скольких матчах он за свою карьеру принял участие вообще на высшем уровне?

18:10

oleg.bob

Как он ещё вообще жив!

18:10

Stanislav1989

Стеклянный. Зачем в футбол идти было, если ты такой слабый.

18:05