Черышев - в запасе на первый матч после возвращения в "Валенсию"

Стал известен состав "Валенсии" на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в число запасных. Летом хавбек вернулся в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды.

С первых минут на поле появится бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай.

Полностью заявка "Валенсии" выглядит следующим образом: Нету - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Кондогбья, Васс - Родриго, Санти Мина; запасные - Хауме, Ферран, Батшуайи, Гамейро, Черышев, Диахаби, Лато.

"Валенсия" - "Атлетико", чемпионат Испании по футболу, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 по московскому времени