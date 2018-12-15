Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Эйбаром"

"Валенсия" объявила состав на матч 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нето - Васс, Гарай, Паулиста, Гайа - Солер, Коклен, Парехо, Черышев - Родриго, Мина.
🔥 Ya tenemos el XI INICIAL de nuestro @valenciacf para el #EibarValencia 🦇🖤@LaLiga pic.twitter.com/3XuUUgi53m– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 15 декабря 2018 г.
"Валенсия" занимает 15-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков после 15 туров.
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