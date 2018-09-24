20:32 | Футбол — Испания

Черышев снялся в рекламе "Валенсии"

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Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев призвал болельщиков "летучих мышей" скачивать официальное клубное приложение. Видеоролик опубликован в Твиттере испанского клуба. 

 

Черышев провел за "Валенсию" в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник сборной России вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА пройдет сегодня вечером в Лондоне.

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