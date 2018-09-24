Черышев снялся в рекламе "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев призвал болельщиков "летучих мышей" скачивать официальное клубное приложение. Видеоролик опубликован в Твиттере испанского клуба.
📲 Aún no tienes la nueva APP del @valenciacf❓❓– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 24 сентября 2018 г.
🔊 @Cheryshev tiene toda la razón 😉
Descárgatela aquí ➡️ https://t.co/lvJFC2o0ZK pic.twitter.com/wrnB1jAmAc
Черышев провел за "Валенсию" в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник сборной России вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА пройдет сегодня вечером в Лондоне.
Материалы других СМИ
Загрузка...