Черышев снялся в рекламе "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев призвал болельщиков "летучих мышей" скачивать официальное клубное приложение. Видеоролик опубликован в Твиттере испанского клуба.

Черышев провел за "Валенсию" в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник сборной России вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА пройдет сегодня вечером в Лондоне.