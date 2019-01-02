Черышев сделал подарок болельщикам. Футболисты "Валенсии" радуют фанатов

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев вместе с одноклубниками подарили футбольные мячи болельщикам "летучих мышей" на одной из открытых тренировок, сообщает официальный Твиттер испанского клуба.
– Рождество не кончается, – говорится в подписи к видео "Валенсии" в Твиттере.
"Летучие мыши" занимают восьмое место в чемпионате Испании с 22 очками после 17 туров. Ближайший матч пройдет в гостях против "Алавеса" 5 января в 18:15 (мск).
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Christmas isn’t over 🎁⚽️ pic.twitter.com/x5v4xT42pR– Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 2 января 2019 г.
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