Черышев прокомментировал гол за "Валенсию" цитатой из Библии

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал гол в ворота "Леванте" (2:2) в матче третьего тура чемпионата Испании. Игрок отличился на 16-й минуте ударом головой после передачи Карлоса Солера. Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

- Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам (Иоанна 15:7), - написал 27-летний полузащитник сборной России в Инстаграме.

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