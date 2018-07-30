22:24 | Футбол — Испания

Черышев присоединился к "Вильярреалу". Фото


Нападающий Денис Черышев вышел из отпуска и присоединился к "Вильярреалу". 27-летний россиянин получил отдых после участия в чемпионате мира-2018.

- Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся! - сообщается в официальном Твиттере испанского клуба.

На чемпионате мира Черышев в составе сборной России принял участие в 5 играх и забил 4 гола. 

 

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