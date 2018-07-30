Черышев присоединился к "Вильярреалу". Фото

Нападающий Денис Черышев вышел из отпуска и присоединился к "Вильярреалу". 27-летний россиянин получил отдых после участия в чемпионате мира-2018.

- Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся! - сообщается в официальном Твиттере испанского клуба.

🔥@Cheryshev 🌪ya se ha incorporado a los entrenamientos. ¡El ruso ha vuelto 🤙! pic.twitter.com/TNQ4SnAiq8 – Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 июля 2018 г.

На чемпионате мира Черышев в составе сборной России принял участие в 5 играх и забил 4 гола.