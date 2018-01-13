Черышев помог "Вильярреалу" впервые на выезде обыграть "Реал"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" дома уступил "Вильярреалу" со счетом 0:1. В голевой атаке на 87-й минуте поучаствовал российский полузащитник гостей Денис Черышев, который вывел пасом один на один нападающего Энеса Унала, но тот не смог переиграть вратаря мадридцев Кейлора Наваса. Уже по отскочившему от голкипера мячу на добивании "парашютом" сыграл хавбек Пабло Форнальс.

Отметим, что "желтая субмарина" впервые смогла обыграть "Королевский клуб" на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" занимает 4-е место турнирной таблицы ла лиги, "Вильярреал" - 5-е.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Реал" - "Вильярреал" - 0:1 (0:0)

Гол: Пабло Форнальс, 87 (0:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос, Иско (Васкес, 70), Криштиану Роналду, Бэйл (Асенсио, 70).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Бонера, Хауме, Тригерос, Эрнандес, Пабло Форнальс, Самуэль Кастильехо (Рукавина, 83), Раба (Черышев, 46), Бакка (Энес Унал, 76).

Предупреждения: Бакка, 44. Карвахаль, 58. Васкес, 89.

Судья: Ундиано Мальенко.

13 января. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Турнирная таблица чемпионата Испании