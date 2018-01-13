Черышев помог "Вильярреалу" впервые на выезде обыграть "Реал"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" дома уступил "Вильярреалу" со счетом 0:1. В голевой атаке на 87-й минуте поучаствовал российский полузащитник гостей Денис Черышев, который вывел пасом один на один нападающего Энеса Унала, но тот не смог переиграть вратаря мадридцев Кейлора Наваса. Уже по отскочившему от голкипера мячу на добивании "парашютом" сыграл хавбек Пабло Форнальс.
Отметим, что "желтая субмарина" впервые смогла обыграть "Королевский клуб" на "Сантьяго Бернабеу".
"Реал" занимает 4-е место турнирной таблицы ла лиги, "Вильярреал" - 5-е.
Чемпионат Испании
Ла лига
19-й тур
"Реал" - "Вильярреал" - 0:1 (0:0)
Гол: Пабло Форнальс, 87 (0:1).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос, Иско (Васкес, 70), Криштиану Роналду, Бэйл (Асенсио, 70).
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Бонера, Хауме, Тригерос, Эрнандес, Пабло Форнальс, Самуэль Кастильехо (Рукавина, 83), Раба (Черышев, 46), Бакка (Энес Унал, 76).
Предупреждения: Бакка, 44. Карвахаль, 58. Васкес, 89.
Судья: Ундиано Мальенко.
13 января. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.
Nikko45
Реал в кризисе, а скоро лига чемпионов .Возобновится турнир, но для Реала ,видимо , ненадолго.
00:45
Serenky25
Депортиво-Валенсия 1-2. 100%. Итоги смотрите сами. В моем комменте в 20.35. Вот это называется читалось господа. А я попью пивка с рыбкой.
00:37
Pablo_75
совва __________ Ну до осени они выиграли всё, это факт...
00:27
совва
5 человек из Реала в сборной года говорите)))
23:23 13 января
Pablo_75
Ну что тут сказать... Реал, конечно, доминировал, несколько очень приличных моментов, пенальти на CR7 скорее всего был. Но вот бывают у великих клубов такие периоды, когда по не очень понятным причинам не идёт... Год назад Реал в этих же составах выиграл бы 5:0. А сейчас не идёт. Пару лет назад примерно так не шло у Барсы, над ней смеялись. Теперь наша очередь смеяться над Реалом...
22:31 13 января
Serenky25
Ну и ждем 3 матч и потом скажите кто здесь ПАПА! (((:
22:23 13 января
Serenky25
Эйбар-Атлетико-0-1. Результат и низ сыграл.
22:22 13 января
Serenky25
Так..Тотенхем-эвертон 4-0 одын не туда. Но результат и верх сыграл
22:19 13 января
Serenky25
Нужно знать когда еще раз так. Точно.
22:11 13 января
Монте-Кристо (Мститель) .
Такой Реал нам не нужен (Озеров).
22:08 13 января
Ж и в о й
Опаньки!
21:51 13 января
shumi777
Любая неудача Реала-это счастье (я не фанат Барселоны, просто Реал самые ненавидимый мною клуб). Главное чтобы в лиге чемпионов обосрались, итак 2 раза подряд гады выиграли.
21:50 13 января
Serenky25
Или Милан-ливерпуль в ЛЧ финал...
21:48 13 января
Serenky25
На ЧЕ на грецию знать бы..
21:47 13 января
shpasic
да, тут можно было несколько квартир выиграть))
21:35 13 января
Flamenco
Зажрались и вот результат!
21:30 13 января
Serenky25
Мои прогнозы пока работают.
21:23 13 января
Serenky25
Бу-га-га!____Изи мани это 200 000 Иуды на Зенит на кубок против Динамо Спб. (((:
21:22 13 января
Бу-га-га!
Железобетонные 1Х в Мадриде. Изи мани.
21:16 13 января
Felix BARSA
Отличный подарок на Старый Новый Год! БАРСА ЧЕМПИОН !!!
21:09 13 января
wilde
Это просто праздник какой-то!!!
21:03 13 января
Джин Игнатов
Как же не взяли в сборную великого игрока - Черышева ?
20:44 13 января
Serenky25
В отличии от Иуду прогноз до матча (во время уж) Тотенхем-Эвертон 3-1 Депортиво-Валенсия 1-2 Эйбар-Атлетико 0-2
20:35 13 января
shpasic
arno11, речь об этом сезоне.
20:30 13 января
Alexa1977
ПСЖ такой Реал порвет как тузик грелку.
20:27 13 января
Serenky25
Читалось..(((:
20:26 13 января
arno11
shpasic, а до этого они выиграли три Лиги Чемпионов за четыре года.
20:26 13 января
kaduly
Едрид Мадрид
20:24 13 января
Enkie
среал помойка
20:23 13 января
shpasic
да ладно, что для Реала какая-то Ла Лига? ведь они выиграли Межконтинентальный Кубок! вот это турнирище был!!!))
20:19 13 января