Черышев помог "Вильярреалу" обыграть "Жирону"

"Вильярреал" в 8-м туре чемпионата Испании на выезде обыграл "Жирону" - 2:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Седрик Бакамбу.

В составе гостей на 66-й минуте вышел российский полузащитник Денис Черышев. Он заменил Самуэля Кастильехо. Результативными действиями россиянин не отметился.

"Желтая субмарина" поднялась на 8-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 очков. "Вильярреал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 пунктов.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

"Жирона" - "Вильярреал" - 1:2 (1:2)

Голы: Бакамбу, 9 (0:1). Бакамбу, 20 (0:2). Стуани, 40 (1:2).

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Маффео, Хуанпе, Адай (Мохика, 65), Борха, Порту (Дуглас Луис, 77), Пере Понс, Гранель (Кайоде, 46), Стуани.

"Вильярреал": Барбоса, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Сориано, 83), Сансоне (Бакка, 56), Самуэль Кастильехо (Черышев, 66).

Предупреждения: Порту, 31. Альваро Гонсалес, 59. Бакамбу, 79. Кайоде, 88. Эрнандес, 90. Стуани, 90. Бакка, 90+2.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

15 октября. Жирона. Стадион "Montilivi".