Черышев помог "Валенсии" переиграть "Спортинг" в Кубке Испании

"Валенсия" обыграла хихонский "Спортинг" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:0). В первой встрече "летучие мыши" потерпели поражение (1:2).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 86-й минуте встречи, заменив Ли Кана Ина.

Кубок Испании

1/8 финала

"Валенсия" - "Спортинг Х" - 3:0 (0:0)

Голы: Мина, 65 (1:0). Мина, 76 (2:0). Торрес, 90 (3:0).

"Валенсия": Доменеч, Везу, Диакаби, Лато, Парехо, Васс, Кокелен (Солер, 62), Ли Кан Ин (Черышев, 87), Гамейро, Родриго (Мина, 46), Торрес.

"Спортинг Х": Мартин, Молинеро, Бабен, Хави Ноблехас (Диас, 77), Родригес, Кордеро, Кофи, Перес (Травер, 45+2), Мендес, Лод, Блэкмен (Джурджевич, 67).

Предупреждения: Блэкмен, 18. Васс, 21. Диакаби, 41. Кокелен, 42. Хави Ноблехас, 51. Джурджевич, 79.

Судья: Эстрада Фернандес.

15 января. Валенсия. Стадион "Месталья".