18:14 | Футбол — Испания

Черышев получил травму в матче с "Леганесом". Видео

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Нападающий "Валенсии"  Денис Черышев получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса"

27-летний россиянин на 16-й минуте встречи покинул поле в сопровождении врачей. Его заменил хавбек Карлос Солер

В текущем сезоне Черышев провел 7 матчей за "Валенсию" в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

Валенсия - Леганес

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