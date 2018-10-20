Черышев получил травму в матче с "Леганесом"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".
27-летний россиянин на 16-й минуте встречи покинул поле в сопровождении врачей. Его заменил хавбек Карлос Солер.
0-0 ⚽ | 15' 🕰| Primer cambio para el @valenciacf– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 20 октября 2018 г.
Se retira @Cheryshev y entra @Carlos10Soler #YoCreoEnEsteEquipo #ValenciaLeganes 🖤💙
В текущем сезоне Черышев провел 7 матчей за "Валенсию" в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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