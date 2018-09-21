Черышев поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал предстоящий матч пятого тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Игра состоится 23 сентября, начало - 17.15 по московскому времени.

- Нам нужно атаковать и добиться первой победы в чемпионате Испании. Все ждут от нас трех очков, и нет лучшего способа сделать это, чем в это воскресенье в игре против "Вильярреала", - сказал Черышев в интервью пресс-службе "Валенсии".

На счету 27-летнего игрока один гол в трех матчах за "летучих мышей" в нынешнем розыгрыше чемпионате Испании.