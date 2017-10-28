Черышев поддержал Соля, которому удалили опухоль

Российский нападающий "Вильярреала" Денис Черышев поддержал полузащитника "Виллем II" Франа Соля, который недавно перенес операцию по удалению опухоли. Ранее ему был диагностирован рак яичек в начальной стадии. Оперативное вмешательство было произведено в четверг утром. Опухоль была удалена и взята на исследование.

"Больших сил тебе, друг! Мы все вместе с тобой", - написал Черышев в Твиттере.

Отметим, Соль находился в системе "Реала" с 2002 по 2014 год, но ни разу не сыграл за основную команду. Также выступал за "Овьедо" и "Вильярреал", а в 2016 году перебрался в "Виллем II". В составе команды провел 39 матчей, в которых забил 16 мячей.