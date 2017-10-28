07:38 | Футбол — Испания

Черышев поддержал Соля, которому удалили опухоль


Российский нападающий "Вильярреала" Денис Черышев поддержал полузащитника "Виллем II" Франа Соля, который недавно перенес операцию по удалению опухоли. Ранее ему был диагностирован рак яичек в начальной стадии. Оперативное вмешательство было произведено в четверг утром. Опухоль была удалена и взята на исследование.

"Больших сил тебе, друг! Мы все вместе с тобой", - написал Черышев в Твиттере.

Отметим, Соль находился в системе "Реала" с 2002 по 2014 год, но ни разу не сыграл за основную команду. Также выступал за "Овьедо" и "Вильярреал", а в 2016 году перебрался в "Виллем II". В составе команды провел 39 матчей, в которых забил 16 мячей.

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