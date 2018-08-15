Черышев обратился к "Вильярреалу"

Полузащитник сборной России Денис Черышев в Инстаграме обратился к "Вильярреалу", поблагодарив клуб за многолетнюю поддержку. 27-летний игрок проведет предстоящий сезон на правах аренды в "Валенсии".

- Желаю удачи моим товарищам из "Вильярреалу", очень благодарен клубу за все, желаю вам удачи во всем, - написал Черышев в Инстаграме.

Экс-игрок "Реала" уже выступал за "Валенсию" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

Черышев в "Валенсии" лучшая новость для сборной России