Черышев не попал в заявку "Валенсии" на матч с "Реалом"

"Валенсия" объявила заявку на матч 14-го тура чемпионата Испании против "Реала". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не попал в этот список - он продолжает восстанавливаться после травмы.
Заявка "Валенсии" выглядит так:
Вратари: Доменек, Нету.
Защитники: Гарай, Диакаби, Паулиста, Пиччини, Лато, Гайа.
Полузащитники: Парехо, Васс, Коклен, Солер, Ферран, Гедеш.
Нападающие: Батшуайи, Гамейро, Мина.
🔥 Convocatoria para el #RealMadridValencia 🦇⚔️– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 30 ноября 2018 г.
¡Vamos EQUIPO! #AmuntValencia pic.twitter.com/9FxW2Uu2rT
"Валенсия" занимает 11-е место в чемпионате Испании, имея в активе 17 очков после 13 туров. "Реал" с 20 баллами располагается на шестой строчке.
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