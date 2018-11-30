Черышев не попал в заявку "Валенсии" на матч с "Реалом"

"Валенсия" объявила заявку на матч 14-го тура чемпионата Испании против "Реала". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не попал в этот список - он продолжает восстанавливаться после травмы.

Заявка "Валенсии" выглядит так:

Вратари: Доменек, Нету.

Защитники: Гарай, Диакаби, Паулиста, Пиччини, Лато, Гайа.

Полузащитники: Парехо, Васс, Коклен, Солер, Ферран, Гедеш.

Нападающие: Батшуайи, Гамейро, Мина.

"Валенсия" занимает 11-е место в чемпионате Испании, имея в активе 17 очков после 13 туров. "Реал" с 20 баллами располагается на шестой строчке.

Все о чемпионате Испании - здесь