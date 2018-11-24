Черышев не попал в заявку "Валенсии" на матч с "Райо Вальекано"

"Валенсия" объявила состав на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не попал в заявку на эту встречу - он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 20 октября в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

Состав "Валенсии": Нету - Васс, Паулиста, Диакаби, Гайа - Солер, Коклен, Парехо, Гедеш - Родриго, Мина.

Запасные: Батшуайи, Гамейро, Ферран, Кондогбиа, Везо, Лато, Доменек.

"Валенсия" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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