Черышев не попал в заявку "Валенсии" на кубковый матч против "Эбро"

"Валенсия" объявила заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не попал в этот список из-за травмы, полученной в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).
Заявка "Валенсии" выглядит так:
Вратари: Доменек, Нету.
Защитники: Везо, Мурильо, Г. Паулиста, Диакаби, Лато, Гуилламон.
Полузащитники: Солер, Коклен, Васс, Ферран, Рачич, Канг Ин.
Нападающие: Гамейро, Мина, Батшуайи, Бланко.
🦇 Estos son los jugadores CONVOCADOS para la Copa del Rey 👑💪🏻– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 29 октября 2018 г.
⬇️⬇️⬇️#EbroValencia pic.twitter.com/TPUroa6o1I
В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за "Валенсию", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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