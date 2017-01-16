Черышев читает книгу "Антихрупкость"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев выложил в своем профиле в Instagram фотографию книги, которую, по всей видимости, читает в данный момент. Это произведение известного американского экономиста Нассима Николаса Талеба "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса". В ней автор рассуждает на тему того, как извлекать выгоду из критических ситуаций и обращать их в свою пользу. Отметим, что Талеб прославился после того, как ему удалось предсказать финансовый кризис 2007-2008 годов.

26-летний Черышев на протяжении карьеры часто сталкивался с серьезными травмами. Так, из-за различных повреждений он провел лишь шесть матчей в сезоне-2013/14, пропустил несколько месяцев в сезоне-2014/15, сыграл лишь в 8 встречах за "Валенсию" в прошлом сезоне и не поехал ни на чемпионат мира-2014, ни на Euro-2016 в составе сборной России.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Черышев принял участие только в 8 матчах и из-за травм не выходил на поле с ноября.