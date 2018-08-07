Прямые трансляции чемпионата Испании - в "Одноклассниках"!

Социальная сеть "Одноклассники" продолжит показывать матчи чемпионата Испании. В новом сезоне соцсеть будет транслировать Ла Лигу в партнерстве с компанией "Телеспорт". Трансляции будут проходить, как и прежде, в группе телеканала "Сила".

Первый сезон чемпионата Испании, показанный в "Одноклассниках", показал востребованность футбольных трансляций у аудитории соцсети. Всего прошли 293 трансляции матчей, которые собрали суммарно более 144 миллионов просмотров, свыше 19 миллионов уникальных пользователей посмотрели игры.

Самыми популярными трансляциями стали матчи "Реала" и "Барселоны", которые получили более 5 миллионов просмотров каждая. Оба матча транслировались в формате 4К, а декабрьская игра на "Сантьяго Бернабеу" стала первой в мире спортивной онлайн-трансляцией в формате сверхвысокой четкости.

Помимо трансляций, в соцсети, в официальном сообществе Ла Лиги, будут публиковаться самые яркие моменты матчей. Подписчики официальной группы Ла Лиги также смогут получать из первых рук новости об игроках и командах чемпионата, а также выигрывать атрибутику и другие призы в специальных конкурсах в "Одноклассниках".