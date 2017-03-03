01:53 | ФУТБОЛ — Испания

"Челси" пожелал Торресу, получившему травму головы, скорейшего выздоровления

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"Челси" на официальной странице клуба в твиттере пожелал скорейшего выздоровления нападающему "Атлетико" Фернандо Торресу. Испанец получил серьезную травму головы в концовке матча 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1). На 84-й минуте матча игрок ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего футболиста унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. Он проведет в госпитале ближайшую ночь.

Напомним, Торрес выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год.

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Материалы REN-TV

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