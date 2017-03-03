"Челси" пожелал Торресу, получившему травму головы, скорейшего выздоровления

"Челси" на официальной странице клуба в твиттере пожелал скорейшего выздоровления нападающему "Атлетико" Фернандо Торресу. Испанец получил серьезную травму головы в концовке матча 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1). На 84-й минуте матча игрок ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего футболиста унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. Он проведет в госпитале ближайшую ночь.
Напомним, Торрес выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год.
Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C– Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 марта 2017 г.