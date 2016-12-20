CAS сократил срок трансферного запрета, наложенного на "Реал"

"Реал" на официальном сайте объявил, что сможет подписывать новых игроков уже следующим летом. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию мадридского клуба на запрет, наложенный ФИФА в начале этого года, и сократил срок дисквалификации до одного трансферного окна. Таким образом, "Реал" не сможет делать покупки только этой зимой.

Напомним, в январе этого года "Реал" и "Атлетико" за нарушения при подписании несовершеннолетних игроков были наказаны Международной федерацией футбола (ФИФА) запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон и приговорены к штрафам – 328 и 822 тысячи евро соответственно. В сентябре ФИФА отклонила апелляцию клубов, поэтому "Реал" обратился в CAS.