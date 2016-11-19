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Бывший вратарь сборной Уэльса считает, что Бэйл заслужил "Золотой мяч"

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Бывший вратарь сборной Уэльса Невилл Саутолл считает, что его соотечественник Гарет Бэйл заслужил "Золотой мяч"-2016. Форвард "Реала" вошел в число 30 претендентов на награду лучшему игроку года. В сезоне-2015/16 он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а со сборной Уэльса дошел до полуфинала на дебютном чемпионате Европы.

- Бэйл - один из игроков, на которых можно смотреть и говорить: "Был ли он великолепен все 90 минут? Нет, но он забил 3 мяча", - цитирует goal.com Саутолла. - Можно анализировать его игру сколько угодно, но он дает то, что нельзя купить. Он просто может изменить всю игру. У него есть некий X-фактор, который дополняет игру. Думаю, через 3 года он будет на одном уровне с Месси и Роналду. 

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