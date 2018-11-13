Бывший тренер "Шахтера", "Нанта" и "Депортиво" Кардозу возглавил "Сельту"

Новым главным тренером "Сельты" стал Мигел Кардозу, сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны. Завтра он проведет первую тренировку и примет участие в пресс-конференции.

46-летний португалец до этого тренировал "Нант", но был уволен 1 октября. Также он возглавлял "Риу Аве" и был помощником главного тренера "Браги", "Шахтера", "Депортиво" и "Белененсеша".

Ранее с поста главного тренера "Сельты" был уволен Антонио Мохамед. Команда после поражения от "Реала" занимает 14-е место в чемпионате Испании – 14 очков в 12 матчах.

Все о чемпионате Испании - здесь.