Бывший тренер "Севильи" Бериссо победил рак

Бывший главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо вылечился от рака предстательной железы, информирует Marca. 48-летний аргентинец сдал анализы, которые показали, что ему больше не надо проводить терапию.

Напомним, что на должности главного тренера Бериссо сменил Винченцо Монтелла. В ноябре Бериссо перенес операцию по удалению рака предстательной железы. 48-летний аргентинец был уволен 22 декабря. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.