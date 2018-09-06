15:30 | Футбол — Испания

Бывший капитан "Севильи" Наварро завершил карьеру

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Экс-защитник "Севильи" Фернандо Наварро решил завершить карьеру. Об этом футболист объявил в своем Твиттере.

36-летний футболист за "Барселону", "Мальорку", "Севилью" и "Депортиво". В составе "Барсы" он стал чемпионом Испании. Вместе с "Севильей", капитаном которой он был, дважды выиграл Лигу Европы и один раз - Кубок Испании. Чемпион Европы-2008 в составе сборной Испании.

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/

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