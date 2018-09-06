Бывший капитан "Севильи" Наварро завершил карьеру

Экс-защитник "Севильи" Фернандо Наварро решил завершить карьеру. Об этом футболист объявил в своем Твиттере.
36-летний футболист за "Барселону", "Мальорку", "Севилью" и "Депортиво". В составе "Барсы" он стал чемпионом Испании. Вместе с "Севильей", капитаном которой он был, дважды выиграл Лигу Европы и один раз - Кубок Испании. Чемпион Европы-2008 в составе сборной Испании.
Ha llegado el momento de colgar las botas... ¡Gracias a tod@s por tanto! pic.twitter.com/GOsDOwF0zh– Fernando Navarro (@FNavarro_3) 6 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/