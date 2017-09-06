Бывший игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике завершил карьеру в 31 год

Хосе Энрике принял решение завершить карьеру в 31 год, сообщает Marca. Хавбек ранее защищал цвета "Сельты", "Вильярреала", "Ньюкасла", "Ливерпуля", а минувший сезон провел в "Сарагосе". Этим летом он не смог найти себе нового клуба. Причиной его ухода из спорта стала травма колена неизвестного происхождения.

- Это должно было закончиться через 3 месяца, а растянулось на два года, - сказал Энрике. - Я обращался к пяти докторам в Англии, и никто из них не находил проблемы. Мне было больно, но я часто слышал, что проблема в психологии.