Бывший игрок "Барселоны" арестован за участие в петушиных боях

Бывший футболист "Барселоны" Фабиу Рошембак арестован в Бразилии. Как сообщает GloboEsporte, 35-летний бразилец был задержан в Палмер-дас-Миссу после того, как он принял участие в петушиных боях.

Полицейские устроили рейд и изъяли у бывшего футболиста 89 боевых петухов, дробовик и 26 тысяч евро. Рошембак уже обвинялся в подобном преступлении в 2011 году.

Отметим, футболист выступал за "Барселону" в период с 2001 по 2005 год.