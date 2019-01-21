Бывший арбитр: "Суарес нарушил правила, когда забивал "Леганесу"

Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что форвард "Барселоны" Луис Суарес нарушил правила, когда забил в ворота "Леганеса" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании. По его мнению, уругваец сфолил на голкипере гостей Иване Куэльяре.

- Думаю, здесь был фол Суареса на Куэльяре, - цитирует эксперта Marca. - Нападающий "Барселоны" врезался в голкипера "Леганеса". Арбитр Бургос Бенгоэчеа должен был проверить это на мониторе ВАР. Такие ситуации арбитр должен решать самостоятельно.

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