Был ли фол на Месси? Арбитр не назначил пенальти в ворота "Реала"

На 48-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа не назначил пенальти после падения Лионеля Месси в штрафной площади мадридцев.

Аргентинский нападающий решился пройти защитников с помощью дриблинга и, продираясь сквозь частокол ног, упал в единоборстве с Серхио Рамосом. Защитник "Королевского клуба" попал Месси по правой ноге. Но рефери, занимавший отличную позицию и видевший происходившее, не счел фол настолько серьезным и очевидным, чтобы наказывать "сливочных" 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Барселона" - Реал"