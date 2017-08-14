00:30 | Футбол — Испания

Был ли фол на Месси? Арбитр не назначил пенальти в ворота "Реала"

Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал". Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании. Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании. Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании. Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании. Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании.
Эпизод с падением Лионеля МЕССИ в матче Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал".
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На 48-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа не назначил пенальти после падения Лионеля Месси в штрафной площади мадридцев.

Аргентинский нападающий решился пройти защитников с помощью дриблинга и, продираясь сквозь частокол ног, упал в единоборстве с Серхио Рамосом. Защитник "Королевского клуба" попал Месси по правой ноге. Но рефери, занимавший отличную позицию и видевший происходившее, не счел фол настолько серьезным и очевидным, чтобы наказывать "сливочных" 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Барселона" - Реал"

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Монте-Кристо(Мститель) .

Чистый пенальти !

00:41