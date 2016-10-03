Бускетс взял на себя вину за поражение "Барселоны" от "Сельты"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс взял на себя вину за поражение от "Сельты" в матче 7-го тура чемпионата Испании (3:4). Также он отметил, что не нужно зацикливаться на данном результате, а продолжать работать.

- Очевидно, что я один из тех, кто несет ответственность за это поражение, - цитирует AS Бускетс. - Я не был достаточно хорош в поединке с "Сельтой", а когда играешь в центре поля, то твои ошибки дорого стоят. "Барселоне" необходимо попытаться вновь стать командой, которая выигрывает все матчи. Мы завоевывали титулы и были лучшими в мире. Тем не менее мы не роботы, мы не машины, поэтому нужно просто продолжать работать.