12:45 | Футбол — Испания

Бускетс эффектным финтом поиздевался над Фермаленом

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Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс продемонстрировал эффектную технику во время тренировки команды. Опорник стоя на месте классным финтом обвел защитника Томаса Фермалена.

Сегодня "Барселона" проведет матч 7-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", "СЭ" проведет его трансляцию.

 

"Барселона" - "Атлетик": чемпионат Испании по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.15 (время московское)

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