Бускетс эффектным финтом поиздевался над Фермаленом

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс продемонстрировал эффектную технику во время тренировки команды. Опорник стоя на месте классным финтом обвел защитника Томаса Фермалена.

Сегодня "Барселона" проведет матч 7-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", "СЭ" проведет его трансляцию.

Nothing to see here...



Just Barcelona ace Sergio Busquets ruining Thomas Vermaelen with a filthy nutmeg. 🔥#FCB #LaLiga pic.twitter.com/u8xMduYUT3 – Goal (@goal) 29 сентября 2018 г.

"Барселона" - "Атлетик": чемпионат Испании по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.15 (время московское)