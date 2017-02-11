Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Осасуной"

11 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Реал". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Осасуна" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 6,51 – П2 1,25
Трансляция матча "Осасуна" – "Реал" 11 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Осасуна" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Осасуна" – "Реал" 11 февраля на канале "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=4-15, 17 – 51.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
14 декабря 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Осасуна" – "Реал"
|
2:2
|
10 января 2014 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
2:0
|
16 января 2014 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Осасуна" – "Реал"
|
0:2
|
26 апреля 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
4:0
|
10 сентября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
5:2
Прогноз "СЭ"
За считанные дни до плей-офф Лиги чемпионов у "Реала" практически опустел лазарет. Травмированным остается только Бэйл, да и он восстанавливается с опережением графика. В Памплоне не сыграет еще и Кроос, чья дисквалификация перенеслась с прошлого несыгранного матча в Виго. В итоге немец прямо-таки надолго остался без игровой практики.
Игра против "Осасуны" едва ли будет сложной для столичной команды: наваррцы идут на последнем месте и пропустили больше всех голов. В первом круге "Реал" наколотил "Осасуне" пять голов уже к часу игры, после чего мадридцы, по сути, бросили играть – матч закончился со счетом 5:2.
Прогноз "СЭ" – 1:3.