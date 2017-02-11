15:45 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Осасуной"

"Осасуна" – "Реал". Фото AFP
"Осасуна" – "Реал". Фото AFP
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11 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Реал". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Осасуна" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 6,51 – П2 1,25

Трансляция матча "Осасуна" – "Реал" 11 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Осасуна" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Осасуна" – "Реал" 11 февраля на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=4-15, 17 – 51.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

14 декабря 2013 года

Чемпионат Испании

"Осасуна" – "Реал"

2:2

10 января 2014 года

1/8 Кубка Испании

"Реал" – "Осасуна"

2:0

16 января 2014 года

1/8 Кубка Испании

"Осасуна" – "Реал"

0:2

26 апреля 2014 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Осасуна"

4:0

10 сентября 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Осасуна"

5:2

Прогноз "СЭ"

За считанные дни до плей-офф Лиги чемпионов у "Реала" практически опустел лазарет. Травмированным остается только Бэйл, да и он восстанавливается с опережением графика. В Памплоне не сыграет еще и Кроос, чья дисквалификация перенеслась с прошлого несыгранного матча в Виго. В итоге немец прямо-таки надолго остался без игровой практики.

Игра против "Осасуны" едва ли будет сложной для столичной команды: наваррцы идут на последнем месте и пропустили больше всех голов. В первом круге "Реал" наколотил "Осасуне" пять голов уже к часу игры, после чего мадридцы, по сути, бросили играть – матч закончился со счетом 5:2.

Прогноз "СЭ" – 1:3.

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