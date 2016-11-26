12:15 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с хихонским "Спортингом"

"Реал" – "Спортинг" Х. Фото AFP
"Реал" – "Спортинг" Х. Фото AFP
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26 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Спортинг" Х. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Спортинг" Х

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 12,00 – П2 28,00

Трансляция матча "Реал" – "Спортинг" Х 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Спортинг" Х.

Прямая трансляция матча "Реал" – "Спортинг" Х 26 ноября на канале, "Setanta Sports Eurasia".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=2-1, 26 – 5.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

2 апреля 2011 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Спортинг" Х

0:1

3 декабря 2011 года

Чемпионат Испании

"Спортинг" Х – "Реал"

0:3

14 апреля 2012 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Спортинг" Х

3:1

23 августа 2015 года

Чемпионат Испании

"Спортинг" Х – "Реал"

0:0

17 января 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Спортинг" Х

5:1

Прогноз "СЭ"

Итог игры лидера чемпионата против одного из аутсайдеров выглядит предопределенным. Вопрос только в итоговом счете. У команды Зинедина Зидана было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча Лиги чемпионов в Лиссабоне, а экономить силы перед класико при полноценном недельном цикле не требуется. Да, "Спортинг" периодически покусывает "сливочных". Пять лет назад он сенсационно выиграл на "Сантьяго Бернабеу", а в прошлом чемпионате отстоял дома нулевую ничью. Но, как правило, "Реал" не испытывает с хихонцами проблем. Не будет их и в отсутствие получившего травму и надолго выбывшего Бэйла, ведь Криштиану Роналду в четырех последних играх забил "Спортингу" четыре гола.

Прогноз "СЭ" – 4:0.

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