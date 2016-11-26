Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с хихонским "Спортингом"

26 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Спортинг" Х. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Спортинг" Х
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 12,00 – П2 28,00
Трансляция матча "Реал" – "Спортинг" Х 26 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Спортинг" Х.
Прямая трансляция матча "Реал" – "Спортинг" Х 26 ноября на канале, "Setanta Sports Eurasia".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=2-1, 26 – 5.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
2 апреля 2011 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Спортинг" Х
|
0:1
|
3 декабря 2011 года
|
Чемпионат Испании
|
"Спортинг" Х – "Реал"
|
0:3
|
14 апреля 2012 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Спортинг" Х
|
3:1
|
23 августа 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Спортинг" Х – "Реал"
|
0:0
|
17 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Спортинг" Х
|
5:1
Прогноз "СЭ"
Итог игры лидера чемпионата против одного из аутсайдеров выглядит предопределенным. Вопрос только в итоговом счете. У команды Зинедина Зидана было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча Лиги чемпионов в Лиссабоне, а экономить силы перед класико при полноценном недельном цикле не требуется. Да, "Спортинг" периодически покусывает "сливочных". Пять лет назад он сенсационно выиграл на "Сантьяго Бернабеу", а в прошлом чемпионате отстоял дома нулевую ничью. Но, как правило, "Реал" не испытывает с хихонцами проблем. Не будет их и в отсутствие получившего травму и надолго выбывшего Бэйла, ведь Криштиану Роналду в четырех последних играх забил "Спортингу" четыре гола.
Прогноз "СЭ" – 4:0.