Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Реалом"

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,20 – П2 3,95
Трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря на канале "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=10-14, 72 – 62.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
16 апреля 2014 года
|
Финал Кубка Испании
|
"Барселона" – "Реал"
|
1:2
|
25 октября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Барселона"
|
3:1
|
22 марта 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Реал"
|
2:1
|
21 ноября 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Барселона"
|
0:4
|
2 апреля 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Реал"
|
1:2
Прогноз "СЭ"
Предугадать результат класико кажется в этот раз особенно сложной задачей. "Барселона" была откровенно плоха в двух последних турах, но в игре против мадридского "Реала" настрой каталонцев наверняка будет принципиально иным. Тем более, что вернулся в строй после долгого отсутствия Иньеста, а центр обороны укрепился французом Юмтити. У "Барселоны" вообще нет серьезных потерь – травмирован только Матье. А вот у "Реала" отсутствуют сразу три важных исполнителя – Кроос, Бэйл и Мората. Эти обстоятельства вместе с фактором своего поля делают "Барселону" фаворитом. Букмекеры считают, что шансы "Барсы" на выигрыш чуть выше, чем шансы "Реала" не проиграть. Пожалуй, с такой оценкой сил можно согласиться.
Прогноз "СЭ" – 2:1.