Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Реалом"

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,20 – П2 3,95

Трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=10-14, 72 – 62.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 16 апреля 2014 года Финал Кубка Испании "Барселона" – "Реал" 1:2 25 октября 2014 года Чемпионат Испании "Реал" – "Барселона" 3:1 22 марта 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Реал" 2:1 21 ноября 2015 года Чемпионат Испании "Реал" – "Барселона" 0:4 2 апреля 2016 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Реал" 1:2

Прогноз "СЭ"

Предугадать результат класико кажется в этот раз особенно сложной задачей. "Барселона" была откровенно плоха в двух последних турах, но в игре против мадридского "Реала" настрой каталонцев наверняка будет принципиально иным. Тем более, что вернулся в строй после долгого отсутствия Иньеста, а центр обороны укрепился французом Юмтити. У "Барселоны" вообще нет серьезных потерь – травмирован только Матье. А вот у "Реала" отсутствуют сразу три важных исполнителя – Кроос, Бэйл и Мората. Эти обстоятельства вместе с фактором своего поля делают "Барселону" фаворитом. Букмекеры считают, что шансы "Барсы" на выигрыш чуть выше, чем шансы "Реала" не проиграть. Пожалуй, с такой оценкой сил можно согласиться.

Прогноз "СЭ" – 2:1.